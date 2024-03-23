غضب أمام السفارة العراقية من زيارة السوداني لواشنطن

السومرية نيوز-سياسة



تسبب اعلان البيت الأبيض زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحركات احتجاجية على مستوى محدود امام السفارة العراقية في واشنطن، من قبل شقيقة الاكاديمية الإسرائيلية-الروسية اليزابيث تسوركوف التي اختطفت في بغداد قبل عام.

وحثت إيما، شقيقة تسوركوف المختطفة، وزارة الخارجية الامريكية على اعلان العراق "دولة راعية للارهاب"، ودعت البيت الأبيض الى جعل اجتماع السوداني مشروطًا بترتيب رئيس الوزراء لاطلاق سرائح شقيقتها.



وقالت إيما تسوركوف خلال فعالية خارج السفارة العراقية في واشنطن: "أشعر بالفزع من السماح للسوداني بمصافحة الرئيس بايدن بينما تحمل يده الأخرى مفاتيح أغلال أختي".