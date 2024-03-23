المالكي للسفير الإيراني: العراق منفتح في علاقاته مع جميع بلدان المنطقة

المكتب الإعلامي لنوري المالكي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم ال صادق"، لافتا الى انه تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، فضلا عن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.واشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى "عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وضرورة تعزيزها بمختلف المجالات، سيما وان العراق منفتح في علاقاته مع جميع بلدان المنطقة ويسعى للتعاون والعمل في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة".بدوره، جدد السفير آل صادق "موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره"، مؤكدا "حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني".