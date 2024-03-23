جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين المقبل

وبحسب الدائرة الإعلامية فان جلسة مجلس النواب الـ16 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة والتي تنعقد يوم الاثنين المقبل 25 مارس/اذار 2024، تتضمن 5 فقرات.ومن المقرر ان تنعقد في الساعة الواحدة بعد الظهر كما جاء في جدول الأعمال التي أعلنت عنه الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.