بغداد وواشنطن تبحثان أوضاع المنطقة وتأثيرها على العراق

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مع مسؤول أمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على العراق.

وقالت الخارجية العراقية، إن حسين "التقى مع منسق البيت الابيض للشرق الاوسط وشمال أفريقيا بريت مگورك في مكتبه بواشنطن".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث المستجدات على الساحة السياسية في العراق وما يقوم به العراق من دور مهم فى المنطقة".

كما تم بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الاوضاع الاقليمية في المنطقة وتأثيرها على العراق"، وتطرق الجانبان الى "تداعيات الحرب على غزة وتبعاتها وقضايا الامن والارهاب المتمثلة بتحركات داعش في العراق وسوريا".