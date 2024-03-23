ثلاثة تحالفات تؤكد أهمية المضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان

أكد بيان موقع باسم تحالفات العزم والسيادة والحسم الوطني، أهمية المضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان.



وجاء في البيان أدناه نصه، "يعبر تحالف العزم والسيادة والحسم عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء والرئيس مسعود البرزاني وجميع القوى السياسية وسعيهم الحثيث للتوصل الى حلول توافقية بخصوص قضية انتخاب رئيس مجلس النواب".

ورأى البيان "أهمية المضي قدما في اجراء الانتخاب وفقا للتوافقات السياسية والحوارات الاخيرة بما يحقق ارادة اعضاء المجلس عبر التصويت على مرشحي رئاسة المجلس".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.