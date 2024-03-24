محافظ البصرة مُطالب بالاجابة خلال 15 يومًا.. سؤال برلماني بخصوص توزيع قطع الأراضي

ووجه الخزعلي بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، 3 أسئلة للعيداني، تطالب بمعلومات عن عدد المهاجرين والمهجرين المثبتين في محافظة البصرة، وعدد الذين تقدموا بطلب قطع الأراضي، وعدد الذين تم منحهم فعليا قطع الأراضي وفق القانون.وحدد السؤال البرلماني فترة 15 يومًا للعيداني للإجابة على السؤال استنادا الى المادة 15 أولا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته.