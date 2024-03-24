وزارة النقل قالت في بيان ان شركة الخطوط الجوية العراقية، أعادت حتى الآن 7 طائرات للخدمة، ونسعى لتشغيل ما لا يقل عن 10 طائرات قبل نهاية العام الجاري".وأشار الى أن "الخطوط الجوية العراقية تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح 20 محركاً، وإعادتها للعراق لتركيبها على الطائرات المتوقفة من قبل كوادر الشركة العامة للخطوط الجوية".وانطلاقًا من هنا، تجري السومرية نيوز، مراجعة رقمية لعدد الطائرات التي يمتلكها العراق، وعدد المتوقف منها، وأنواع الطائرات المتوقفة، ونسبة التي تم استرجاعها واعادتها الى العمل.يمتلك العراق 43 طائرة، كانت العاملة منها 21 طائرة فقط، مقابل 22 طائرة "جاثمة" في ارض المطار لا تطير بسبب اعطال وتوقف محركاتها.وتقسم الطائرات المتوقفة الى 6 طائرات ايرباص، و3 بومباردييه، و12 طائرة بوينغ، ومن بين هذه الطائرات التي وصلت الى العراق بسنوات مختلفة منذ 2008 وحتى الان، فأن 4 من الطائرات المتوقفة كانت فقط وصلت قبل فترات قريبة، واحدة وصلت في يناير 2023، وواحدة في ديسمبر 2022 وأخرى في سبتمبر 2022، وواحدة في نوفمبر 2021.وبينما تقول وزارة النقل ان عدد الطائرات التي تم إعادة تشغيلها بلغ 7 طائرات، هذا يعني ان هناك قرابة 14 طائرة لازالت جاثمة، حيث تمت استعادة نحو 32% من الطائرات الجاثمة.وبنظرة أوسع، فأن حاليا 35% من طائرات الخطوط الجوية العراقية جاثمة، بعد ان كانت تشكل الطائرات الجاثمة ما نسبته 51%.