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بعد تقارير "مريبة".. رشيد يناقش رومانسكي بملف "استمرار سجن الموقوفين بعد انتهاء حكمهم"
سياسة
2024-03-24 | 05:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,033 مشاهدة
السومرية نيوز-سياسة
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، للسفيرة الامريكية الينا رومانسكي، متابعة ملفات المحكومين وانتهاء فترة محكوميتهم لاطلاق سراحهم في المواعيد المحددة، وذلك بعد تقارير تتحدث عن إبقاء الموقوفين لفترات أطول حتى مع انتهاء محكوميتهم لغرض ابتزاز ذويهم وعدم اطلاق سراحهم الا مقابل أموال.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رشيد استقبل اليوم الأحد 24 آذار 2024 في قصر السلام ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي، مؤكدا الحرص على مواصلة بناء علاقات وطيدة تخدم المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية، وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى "عزم العراق على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد، وبناء شراكات متميزة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية الإفادة من الخبرات والتجارب وتوظيفهما لكسب المهارات والارتقاء بواقع القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئية والطاقة".
كما أكد أن "رئاسة الجمهورية تبنت إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم وتشكيل لجنة ضمت إضافة إلى رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن القومي تتولى متابعة ملفات المحكومين وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في المواعيد المحددة".
وأكد أهمية "إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون والتفاهمات السياسية"، مبيناً "الرغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار لحسم موضوع الموازنة ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين".
من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية "رغبة بلادها في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون وبما يخدم الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض الأوضاع على الصعيدين الإقليمي الدولي، والتأكيد على دعم فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب البيان.
وكانت تقارير اممية وحقوقية، اكدت ان المحكومين في العراق لايتم اطلاق سراحهم في بعض السجون بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ويتحولون الى مصدر مكسب مالي من قبل بعض الموظفين المسؤولين عن اطلاق سراحهم، وابتزاز ذويهم للحصول على أموال قبل اطلاق سراحهم بالرغم من انتهاء فترة محكوميتهم.
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