نائب يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص "مخالفات" مناقصة حقول نفط الوسط (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الحيدري، وردت لـ"السومرية نيوز"، فإن عملية التسريب اشارت الى الأسماء الصريحة لبعض موظفي الشركة والتشهير بهم وعرض بياناتهم الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت ان ذلك انعكس على سمعة الشركة وموظفيها وسمعة وزارة النفط، مطالبا بالوقوف على الأسباب الحقيقية من ورائها وكذلك يتطلب التحقيق حول أسباب النشر والتشهير من خلال تلك المواقع والاهداف من وراء ذلك والجهات التي تقف خلف الموضوع.ادناه نص الوثيقة: