بحضور 168 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 15 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.وتتضمن هذه الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته، كما موضح ادناه: