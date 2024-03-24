مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته ليوم غد الاثنين".وخلال الجلسة، قرر المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ١٩٩٨، بالإضافة إلى تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨.وأنهى البرلمان، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٥، كما أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (۱۱) لسنة ٢٠١٦.وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان جلسته رقم 15 برئاسة محسن المندلاوي وحضور 168 نائباً.