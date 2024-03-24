الكتلة بقيت بنائب وحيد.. أحمد الجبوري يعلن مغادرة "حسم" النيابية

وقال الجبوري بحسب وثيقة موجهة إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة ونائب رئيس المجلس، وردت لـ السومرية نيوز، "أود إعلامكم بانسحابي رسمياً من كتلة حسم للإصلاح النيابية وقد تم تأشير ذلك رسمياً في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وسأعمل كنائب فرد مع سائر النواب الأفراد المستقلين لخدمة الشعب العراقي وبما ينسجم مع الدستور والمصلحة الوطنية".يذكر أن كتلة الحسم في مجلس النواب هي عبارة عن نائبين اثنين هما احمد الجبوري و زليخة البكار، وبعد انسحاب الجبوري بقيت الكتلة بنائب واحد فقط.