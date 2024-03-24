الزرفي: الانتخابات المبكرة حتمية وهذا هو موعدها

وصف الأمين العام لحركة الوفاء عدنان الزرفي، الاثنين، الانتخابات المبكرة بـ"الحتمية"، وفيما حدد موعدها بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، اعتبر أن الحكومة غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي.

وقال الزرفي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الانتخابات المبكرة حتمية لحل معظم المشاكل والمشاكل تتفاقم بدون الانتخابات".

وبشأن موعدها، قال الزرفي "اما نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل"، مضيفاً "ستغير شكل الواقع السياسي وسيتحرك العراق نحو الأفضل".

ولفت الزرفي الى أن "برنامج الحكومة يتضمن انتخابات مبكرة"، معتبراً أن "الانتخابات هي حل سياسي للأزمات"، مشيراً الى أن "الانتخابات السابقة كانت تشوبها عمليات تلاعب".

وأكد الأمين العام لحركة الوفاء أن "الحكومة غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي"، مبيناً أنه "في كل الحكومات هناك دول تبتز العراق".

وكشف الزرفي أنه "في طور تشكيل قائمة وطنية وتم المباشرة بها قبل شهر"، معتبراً أن "مشاكل الإطار ستشظيه"، كاشفاً عن "حديث برغبة التيار الصدري بالمشاركة في الانتخابات".







