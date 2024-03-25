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مجلس النواب يعقد جلسة جديدة بحضور 170 نائباً
سياسة
2024-03-25 | 07:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
736 مشاهدة
عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة جديدة بحضور 170 نائباً.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم 16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة – الدورة الانتخابية الخامسة".
وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ 170 نائباً".
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