مجلس النواب يعقد جلسة جديدة بحضور 170 نائباً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعمال الجلسة رقم 16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة – الدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ 170 نائباً".