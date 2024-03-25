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مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته

سياسة

2024-03-25 | 09:25
مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته
1,734 مشاهدة

رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدها اليوم الاثنين.

وتضمنت الجلسة، تأجيل الفقرة الأولى من جدول أعماله المتعلقة بالنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر ثلثي أعضاء المجلس.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام ۱۹۲۸ والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام ۱۹۸۲ ، ۱۹۸٨، كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

وأنهى البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ۲۰۱٥، بالإضافة إلى إنها تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.
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