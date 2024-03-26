نائب: القرنة خارج عن الزمن وشمال البصرة ينعم بالأمن

أكد النائب ضرغام المالكي، الأربعاء، أن قضاء القرنة في البصرة خارج عن الزمن، فيما أكد أن مناطق شمال المحافظة تنعم بالأمن.

وقال المالكي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "قضاء القرنة خارج عن الزمن ومتوقف منذ 1979 حتى الان وأقرب مستشفى يبعد 21 كم".

وأضاف أن "شمال البصرة تنعم بالأمن والأمان فيها قوات امنية ولا توجد مشاكل حاليا"، معتبراً أن "المشاكل العشائرية سابقا لم تعيق عمل الشركات".

الى ذلك، اعتبر المالكي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو خيار القوى السياسية"، مشيراً الى أن "الحكومة منتخبة من اغلبية مجلس النواب وهنالك موازنة لثلاث سنوات".



