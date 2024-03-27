مصدر نيابي: موازنة 2024 بلغت 228 ترليون دينار

السومرية نيوز – سياسة



كشف مصدر برلماني، اليوم الأربعاء 27 مارس/اذار 2024، ان موازنة العام الجاري 2024 بلغت 228 ترليون دينار.



وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "موازنة العام الجاري 2024 بلغت 228 ترليون دينار"، لافتا الى ان "اجتماعات متواصلة في مجلس الوزراء للإسراع في تعديل جداول الانفاق".



وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، في 13 مارس/اذار 2024 إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.