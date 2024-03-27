مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وقالت الدائرة الاعلامية بالمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب عقد جلسته الـ17 ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة، من السنـة التشريعية الثالثة/ الفصـــل التشريعـــي الأول، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأضافت ان "عدد الحضور ١٧٤ نائبا".