مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته بعد التصويت على عدة قرارات:• مجلس النواب يصوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة).• مجلس النواب يُصوت على توصيات اللجنة المكلفة بخصوص فيضانات محافظة دهوك.• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.• مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩).• مجلس النواب يُصوت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.• مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة ۲۰۰۰.