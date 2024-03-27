تواقيع برلمانية لإدراج تعديل النظام الداخلي لحسم اختيار الرئيس

تنشر السومرية نيوز، وثائق تتضمن تواقيع برلمانية لإدراج تعديل النظام الداخلي لحسم اختيار رئيس المجلس.

وطالب نواب رئيس المجلس بالانابة، بعرض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي على جدول الاعمال للاسراع بانتحاب رئيس جديد للبرلمان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان.

أدناه نص الوثائق..