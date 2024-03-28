تشكيل لجنة بشأن انتخاب قائممقام قضاء سنجار.. ما هي الشروط الترشيح (وثائق)

وتأتي شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كالاتي:1. أن يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.4- ان يكون من أبناء القضاء بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيه بشكل مستمر لمدة لا تقلعن عشر سنوات (الأخيرة) على ان لا تكون اقامته لأغراض التغيير الديمغرافي.5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه .6- ان لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون اخر يحل محله7-ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي8- ان تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات