زيدان وبلاسخارت يبحثان دور القضاء في انتخابات برلمان كردستان

وذكر بيان لإعلام القضاء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان، استقبل بتاريخ اليوم الأحد الموافق 31/ 3 /2024 ممثلة الامين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".وبحث زيدان مع بلاسخارت، وفق البيان، "دور القضاء الاتحادي في انتخابات برلمان إقليم كردستان".