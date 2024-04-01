السعودية تدعو العراق للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي سموّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة في أواخر شهر نيسان الحالي".وأشار الأمير محمد بن سلمان، في رسالة بعثها لرئيس مجلس الوزراء، إلى العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، معتبرا أنّ مشاركته سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع.يُذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض للمدة من 28-29 نيسان الحالي، وسيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.