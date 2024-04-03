افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني افتتح مجسّر تقاطع قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد".وأضاف، ان "المجسر هو أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكِّ الاختناقات المرورية، المنجز خلال 200 يوم عمل".وقال السوداني في حديثه خلال الافتتاح، ان " بغداد تستحق ان تكون بأرقى صورة ما يخطط لها هو جزء بسيط امام اسمها الكبير"، مؤكداً ان " بدأنا بـ19 مشروعاً ومجسر قرطبة هو فاتحة خير للمشاريع الاخرى".وتابع، انه "اليوم نفتتح مجسر قرطبة الذي نفذ بطريقة لأول مرة من حيث التصميم والتنفيذ".