بغداد.. إطلاق العمل بمشروع مجاري أبو غريب

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إطلاق العمل بمشروع مجاري أبو غريب ضمن حزمة مشاريع إستراتيجية لمعالجة الصرف الصحي في محافظة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " السوداني أطلق العمل في مشروع مجاري أبو غريب، ضمن حزمة مشاريع إستراتيجية لمعالجة الصرف الصحي في محافظة بغداد".





وأوضح السوداني أن "مشروع مجاري أبو غريب يمثل أحد أربعة مشاريع أُقرّت ضمن الاتفاق العراقي الصيني، ويأتي ضمن رؤية الحكومة بالتوجّه نحو إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية".



وأشار إلى "الشركات التي بدأت تنفيذ المشاريع الرئيسية الأربعة في النهروان وسبع البور، واليوم في أبو غريب، وقريباً في ناحيتي الوحدة والرشيد"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالمواصفات العالية، والاعتناء بالفحوصات المختبرية، وأن يكون هناك تواجد ميداني للمحافظة ودائرة المهندس المقيم؛ لمعالجة الإشكالات والتعارضات، فضلاً عن أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المنفذة".



وأعلن رئيس الوزراء عن "وضع الأسس لبناء مستشفى 100 سرير في قضاء أبو غريب، كما سيُخصص مبلغ بشكل عاجل لتأهيل المستشفى الحالي والوحيد في القضاء"، مؤكداً "توجيه الوزارات المعنية والمحافظة بإكمال مجموعة مشاريع في القضاء، بينها مشروع تطوير مدخل بغداد-أبو غريب، إضافة إلى التوجيه بإدراج مشروع الصرف الصحّي في ناحية النصر والسلام".