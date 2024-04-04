بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته

دعت هيئة النزاهة، الجمعة، رئيس كتلة تقدم النيابية النائب شعلان الكريم للحضور الى مقرها والإدلاء بإفادته، عقب حديثه الأخير عبر قناة السومرية الفضائية.

وقالت الهيئة في بيان، إن “رئاسة الهيئة تدعو النائب الحالي (شعلان الكريم)؛ للحضور إلى مقرّ رئاسة الهيئة؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى القنوات الفضائيَّة والتي أشار فيه إلى تلقّيه عرض رشى من إحد النوَّاب الحاليّين؛ مقابل انتخابه لرئاسة مجلس النوَّاب”.

وكان الكريم كشف في برنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية، تفاصيل ما حدث خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، مشيراً الى أن نائباً طلب منه مبلغ 3 ملايين دولار لتوزيعها بين النواب مقابل حصوله على أصواتهم.