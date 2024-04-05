العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون بالمشاريع الاستثمارية النوعية

ونشرت وزارة الاستثمار السعودية تغريدة على "اكس" تابعتها السومرية نيوز انه "بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، محمد تميم، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالحو الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، شهدت وزارة الاستثمار توقيع 12 شركة سعودية، مذكرات تفاهم، مع الصندوق".وأشارت الى انه "بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية، في جمهورية العراق الشقيقة".