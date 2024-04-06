وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، في مساراته المتعددة، إذ أكد السوداني حرص الحكومة على تقديم الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أرجاء العراق، وتحقيق التكامل في الأداء بين السلطات الاتحادية والسلطات في إقليم كردستان العراق".كما شهد اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "أهمية دعم الخطوات الحكومية الإصلاحية، من قبل سائر القوى الوطنية والسياسية؛ من أجل تعزيز مستهدفات الحكومة، والمُضيّ في ترسيخ التنمية الشاملة، وتجاوز كل العقبات الإدارية والتنفيذية التي كانت تحول دون الارتقاء بالواقع الخدمي والمعاشي والاقتصادي".