بعد أموال "الحرس الجمهوري".. استرداد مليوني دولار من سكك حديد النظام السابق

وذكر الصندوق في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه تم استرداد 1.9 مليون دولار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد للنظام السابق.وجاء هذا الإعلان الذي يتضمن أموالا باقل من 3 مليارات دينار، بعد اقل من أسبوع من اعلان استرداد 4 مليارات دينار لخزينة الدولة من حسابات خاملة منذ 20 عاما تعود للحرس الجمهوري.