السوداني يستضيف اجتماع قادة الإطار بحضور نيجيرفان بارزاني

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاجتماع بحث في عدد من القضايا الوطنية والأوضاع العامة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والتقدم الحاصل في تعزيز جوانب العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن البحث في استكمال ترتيبات حل جميع المسائل الإدارية والفنية المشتركة".وبحسب البيان، أكد السوداني، خلال الاجتماع، على "جدية الحكومة في العمل على ترسيخ شراكة بناءة مثمرة، تنعكس إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات لجميع العراقيين في كل أرجاء الوطن، فضلاً عن دفع التنمية الشاملة، وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي، لتلبية طموحات المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق".وأشار المكتب، الى ان "المجتمعين ثمنوا الخطوات المنجزة في سبل حل الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بما يترجم إلى استدامة عوامل الاستقرار المعاشي والاقتصادي لمواطني محافظات الإقليم، إضافة إلى دعم خطوات الحكومة في بناء البنى التحتية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتأكيد الحفاظ على المال العام".