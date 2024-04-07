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طالباني: ندعم إجراء انتخابات الإقليم ونحرص على مشاركة القوى السياسية كافة

سياسة

2024-04-07 | 05:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طالباني: ندعم إجراء انتخابات الإقليم ونحرص على مشاركة القوى السياسية كافة
483 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاحد، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير استقبل، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، كما جرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام وإقليم كردستان خصوصاً.

وأكد رشيد – بحسب البيان - ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واعتماد الحوار لحل بقية المسائل العالقة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعا، مثمنا، الجهود التي أسهمت في التوصل إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب لموظفي إقليم كردستان، والوصول لتفاهمات حول تصدير نفط إقليم كردستان وانعكاس ذلك إيجابيا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تمتين العلاقات وترسيخ التعاون بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتنفيذ البرنامج الحكومي بغية توفير الخدمات للمواطنين، مشيرا الى أهمية إجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان شفافيتها وتجسيدها لتطلعات الكرد في اختيار ممثليهم.

بدوره، أوضح طالباني - وفقا للبيان - ضرورة تغليب مصالح المواطنين العراقيين على المصالح الحزبية، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يواصل جهوده لحسم بقية الملفات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وضمان حقوق الشعب الكردي وفقا للدستور وما تنص عليه القوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم إجراء انتخابات الإقليم ويحرص على مشاركة القوى السياسية الكردية كافة وضمان حقها في الممارسة الانتخابية.
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