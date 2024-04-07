غضب أمام اتحاد الفلاحين.. عمليات بغداد تخلي المقر بعد سلسلة "خلافات انتخابية"

وقال تحسين الموسوي مستشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، في حديث للسومرية نيوز، ان "مقر الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في بغداد هو مقر مركزي، وترتبط به الاتحادات الفلاحية في 15 محافظة"، مشيرا الى ان "هناك نزاعاً بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وصدرت قرارات قضائية باتة الزمت بان يلتزم المكتب الجديد رئاسة الاتحاد لغرض اجراء انتخابات جديدة".وأوضح ان "الخلافات ممتدة منذ 8 اشهر، لكن مؤخرًا وتنفيذا للقرارات القضائية باشر المكتب الجديد بمهامه لكنه تفاجأ بدخول قوة من قيادة عمليات بغداد وإخراج الموظفين واغلاق بناية المقر العام لاتحاد الجمعيات الفلاحية ودون امر قضائي".وأشار الموسوي الى انه "توجد معلومات عن ضغوطات من متنفذين مورست على قيادة عمليات بغداد، لذلك فان قائد عمليات بغداد مطالب بان يكشف عن نوع الضغوط التي تعرض لها واجبرته على الاقدام على تصرف يخالف القرارات القضائية".