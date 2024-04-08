العراق والنمسا يؤكدان عزمهما توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي.. هذا ما تتضمنه

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى العراق، أندريا ناسي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات".وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "سعي العراق نحو إقامة علاقات دولية متوازنة، مبنية على المصالح المتبادلة، بما يخدم التنمية المستدامة، ويدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً ترحيب الحكومة بمشاركة الشركات النمساوية في جميع قطاعات الإعمار والبنى التحتية، التي تشهد تطوراً مطّرداً".وتطرق اللقاء، وفق البيان، إلى "عزم البلدين على توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، التي تتضمن تسيير رحلات طيران مباشر بين العراق والنمسا، وكذلك استكمال الإجراءات الخاصة بتزويد شركة باور النمساوية للعراق بمرشّات الري التي تأتي في إطار توجه الحكومة لاستعمال تقانات الري الحديثة في الزراعة".