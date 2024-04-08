السوداني يناقش زيارته المرتقبة إلى واشنطن مع رومانوسكي

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي.

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن اللقاء شهد "التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".



وجرت مناقشة "الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء في منتصف الشهر الحالي (إلى واشنطن)، والتي تأتي في مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".