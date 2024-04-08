السامرائي يستقبل السفيرة الامريكية ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق السيّدة آلينا رومانوسكي بمكتبه ببغداد اليوم الاثنين، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة".وأضاف: "كما تطرق الاجتماع الى الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأوضاع الامنية وسبل التعاون لتحقيق الإستقرار، وضرورة المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية دعماً للمسار الديمقراطي في العراق وأهمية إنجاح زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري.