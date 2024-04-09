نصيف: لولا ثبات السلطة القضائية لانهارت الدولة

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة عالية نصيف، الأربعاء، أنه لولا ثبات السلطة القضائية ورجالاتها وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى لانهارت الدولة.

وقالت نصيف خلال حديثها لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لولا ثبات السلطة القضائية ورجالاتها وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية لانهارت الدولة ومؤسساتها في الاحداث التي حصلت في زمن الحكومة السابقة".

وأضافت نصيف أن "التظاهرات من قبل جهة سياسية وصلت إلى ابواب مجلس القضاء الأعلى"، مؤكدة بالقول "لأجل هذا الموقف سأبقى ادافع عن القضاء العراقي ولا اسمح لأحد بالتهجم عليه".