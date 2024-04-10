وقال السيد الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الفطر، وتابعتها السومرية نيوز، ان "التجربة السياسیة مرت بمنعطفات خـطیرة كـادت تـعصف بـكل التضحيات والمنجزات لولا حكمة المرجعية الدينية العليا واخلاص القوى السیاسیة الوطنیة في تقدیم المصلحة العلیا للبلد على أي اعتبار آخر".وأضاف ان "البلد يشهد استتاباً بالأمن بفضل جهود الحكومة، وعلى الجميع أن يتكاتف ويتعاون في الحفاظ على المنجز مجتمعاً وحكومةً ونخباً وقوى سياسيةً ومؤسسات وبرلمان".وأضاف: "ادعو القیادات الوطنیة إلى اجتماعٍ مركزي رفيع يقوم على اسـتثمار الـبیئة الإیجابیة الـتي یـعیشھا البلد حالیا والاسـتفادة منھا في مراجعة التجربة السیاسیة في العراق وتقويمها والخروج بـنقاط جوھـریة".واعتبر ان "الحفاظ على الاسـتقرار السیاسي في المجالس المحلیة يعد مقدمة أسـاسیة لحـفظ الأمـن والـدفـع بعجـلة الخدمات نحو التطور والازدھار في المحافظات".وشدد على ان زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن مهمة و يجب أن تحظى بدعم وإجماع عراقي لتمكين الحكومة من انسيابية الحوار والتفاوض على مستقبل العلاقات العراقية -الأمريكية".