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السامرائي يزور مضيف الشيخ العنكود في ناحية العباسي
سياسة
2024-04-11 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
542 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
زار رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس، مضيف الشيخ العنكود في ناحية العباسي في محافظة كركوك.
وقال بيان لمكتب رئيس تحالف العزم، ورد لـ السومرية نيوز، إن "السامرائي زار، اليوم، مضيف الشيخ اسود الخلف العنكود في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة".
وأضاف البيان، "وكان في استقباله الشيخ العنكود والامين العام لتحالف العزم في كركوك أحمد الغرب وحاتم الطائي، وجمع غفير من اهالي الناحية".
وبين المكتب، أن "السامرائي قدم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا ان يعم على الجميع بالامن والسلام".
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