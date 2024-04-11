وزير السيد الصدر: التيار الوطني الشيعي امتداد لأهزوجة "نعم نعم للوطن"

السومرية نيوز – سياسة



اعتبر "وزير" زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ان التيار امتداد طبيعي لأهزوجة "نعم نعم للوطن".

وفيما يلي رد وزير السيد الصدر على سؤال أحد انصار التيار:

