السامرائي يزور مضيف الشيخ العباوي في كركوك

وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي يرافقه أحمد الغرب الأمين العام للتحالف أجرى في كركوك، زيارة إلى مضيف الشيخ حربي العناد العباوي شيخ عشيرة السادة السبعاويين في محافظة كركوك".وأضاف المكتب، أن "الشيخ حربي العناد العباوي كان على رأس المستقبلين وجمع من وجهاء وشباب العشيرة لرئيس تحالف العزم، حيث تبادل الطرفان التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك ومناقشة القضايا التي تخدم المصلحة العامة".