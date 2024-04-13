العراق والامارات يبحثان إغاثة الشعب الفلسطيني ومنع انتشار الصراع

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".واضاف البيان، ان "الجانبين تبادلا التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، والدعاء إلى الباري عز وجل أن يعيده على شعبي البلدين الشقيقين وسائر شعوب الأمة الإسلامية بالخير والاستقرار".وأشار الى ان "الاتصال تضمن البحث في العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والساحة الدولية، لاسيما استمرار العدوان في غزّة، والجهود المبذولة لوقفه، وإغاثة الشعب الفلسطيني، ومنع انتشار الصراع".