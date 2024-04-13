بدعوة من بايدن.. السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص".واشار البيان الى، ان "الزيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".