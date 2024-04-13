السومرية تنشر جدول أعمال جلستي البرلمان الإثنين والثلاثاء المقبلين

تنشر السومرية نيوز، جدول اعمال جلستي البرلمان المقرر انعقادهما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتضمنت الجداول قراءة اولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها. الجدولان ادناه: