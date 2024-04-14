مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن "الهجوم الإيراني"

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأحد، جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الهجوم الإيراني الذي استهدف اسرائيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو استقلال أي دولة محظور بموجب القانون الدولي".

وأضاف غوتيريش "لقد حان وقت التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

الى ذلك، قالت نائب المندوبة الأمريكية، "سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران ويتعين على مجلس الأمن إدانة سلوكها"، مضيفة " أفعال إيران لا تهدد فقط أمن إسرائيل بل أمن كل دول المنطقة".

بدوره، قال المندوب الروسي، إن "عدد من أعضاء المجلس يعتمدون ازدواجية مزعجة في المعايير"، مؤكداً أن "ما حدث لم يأت من فراغ بل كان ردا على هجوم إسرائيلي سابق".

من جانبه، اعتبر المندوب الإيراني، أن "العمليات التي شنتها إيران تعبر عن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس"، مضيفاً أن "استمرار إسرائيل في ارتكاب الفظائع يشكل تهديدا فعليا للسلم والأمن في المنطقة".

وبدأت إيران، ليل السبت - الأحد، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.