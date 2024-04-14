السوداني وبن سلمان يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

وقال مكتب السوداني في بيان، "بحث رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، هاتفياً، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، ومجمل انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي".وشهد الاتصال بحسب البيان "تبادل وجهات النظر، والبحث المشترك في سبل تجنيب المنطقة اتساع الصراع، والجهود المبذولة لدفع مخاطر التصعيد".