مجلس النواب يعقد جلسته الـ18 من الفصل التشريعي الأول.. تتضمن 5 فقرات

بحضور

168 نائباً".

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 18 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسةويتضمن جدول اعمال الجلسة، قراءة اولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها.الجدول ادناه: