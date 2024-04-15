لبدأ جولة مباحثات.. رئيس الجمهورية يصل إلى الأردن

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، انه "كان في استقبال رئيس الجمهورية، الملك عبد الله الثاني، وأجريت مراسم استقبال مهيبة تضمنت عزف النشيدين الوطنيين لجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم استعراض حرس الشرف".وشارك في استقبال رئيس الجمهورية، "رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وجعفر حسان مدير مكتب الملك الأردني، و وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأردنيين".ومن المقرر أن تبدأ، وفق البيان، "جولة من المباحثات الثنائية والموسعة بين الجانبين في قصر بسمان".ويرافق رئيس الجمهورية، وفد حكومي ضم كلا من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.