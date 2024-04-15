مجلس النواب يرفع جلسته

قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها اليوم الاثنين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر رفع جلسته إلى يوم غد".



وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته في وقت سابق من اليوم، بحضور 168 نائباً.