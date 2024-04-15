وقال السيد الصدر في تغريدة له عبر منصة اكس، تابعتها السومرية نيوز، انه "بعد ما رأينا من تغيير في سياسات المملكة العربية السعودية وما حدث من انفتاح كبير فيها ونبذ للتشدد في اروقتها على يد ولي العهد السعودي الأخ محمد بن سلمان المحترم اجد في ذلك فرصة لتذكيرهم بإعادة بناء قبور أئمة البقيع روحي لهم الفداء وخصوصا ونحن في ذكرى تهديمها على يد بعض المتشددين آنذاك".وأضاف، انه "حيث كان ومازال ذلك التهديم خارجاً عن السياقات الشرعية والعقائدية والاجتماعية عند كل الأعراف والأديان والعقائد والانتماءات والأفكار المعتدلة والصحيحة وخصوصا ان من هدمت قبورهم يمثلون الانتماءات الإسلامية والإنسانية كافة كما هو منصوص في قرأننا العظيم".وتابع، انه "فمن اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا نحن واياكم مأمورين بمودتهم وطاعتهم بما لا شك فيه وما الحفاظ على قبورهم وإعادة بناءها الا ضمن سياق المودة فلا خير في قالٍ محبتهم ولا خير في غال في محبتهم.. فالاعتدال منهجنا، فتهديمها لا تغتفر وإعادة بناءها عزة لا مزيد عليها".وطالب السيد الصدر، البرلمان العراقي والحكومة العراقية "بالتنسيق الالي مع الحكومة السعودية والجهات المختصة لأجل إتمام هذا المشروع الوحدوي الذي يوافق الاعتدال ونبذ التطرف في كل المنطقة".ادناه التغريدة: