المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء مرسوم تعيين العيداني

قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى إلغاء مرسوم تعيين اسعد العيداني محافظاً للبصرة.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية قررت رفض طلب اصدار الأمر الولائي المقدم من عدي عواد كاظم وصدر القرار بالاتفاق".

وانتخب مجلس محافظة البصرة الجديد، في (5 شباط 2024)، اسعد العيداني رئيساً للحكومة المحلية.

وأدناه نص قرار المحكمة الاتحادية..